Incidente sul lavoro, autista muore travolto da un mezzo allo scalo ferroviario

Un incidente mortale sul lavoro si è verificato ieri allo scalo ferroviario "Ferruccio" di Bari. La denuncia arriva dai sindacati, che lamentano anche il fatto di non aver saputo nulla riguardo l'incidente.

La ricostruzione della dinamica

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, l'autista è morto dopo essere stato investito da un collega che era alla guida di un altro mezzo pesante all'interno di un'area della scalo merci ferroviario Ferruccio. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, ma solo oggi se ne è avuta notizia. La vittima, a quanto si apprende, era dipendente di una società esterna a Rfi.

La vittima

La vittima si chiamava Giuseppe Stragapede, di 55 anni, ed era residente a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari.

La denuncia dei sindacati

Il segretario Uil, Pierpaolo Bombardieri, denuncia la completa assenza di «sicurezza negli scali dove si svolgono le attività di questo genere, con lavoratori costretti a completare le operazioni, burocratiche in particolare, destreggiandosi a piedi fra mezzi pesanti in movimento e senza tutele adeguate. Lo scalo al porto di Bari è messo anche peggio. Vorremmo poter esprimere il cordoglio alla famiglia “sconosciuta”, ma non ci è nemmeno possibile perché nessuno ne parla».

