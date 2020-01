Crolla il controsoffitto dell'hotel durante il veglione di Capodanno: quattro feriti, uno è grave

Capodanno, un morto ad Ascoli: voleva spegnere il rogo dopo i botti. Giovane grave a Reggio Emilia. A Napoli 48 feriti

Mercoledì 1 Gennaio 2020, 08:37

E' crollato proprio durante i balli che hanno seguito il brindisi della mezzanotte. Poteva essere una tragedia, quella di stanotte, all'hotel Excelsior di Bari, dove una porzione del controsoffitto ha ceduto mentre era in corso il veglione di Capodanno. Il bilancio dell'incidente è stato di 4 feriti, nessuno dei quali - a quanto si apprende - sarebbe in pericolo di vita. Uno di loro ha riportato comunque lesioni gravi.Fra il centinaio di persone presenti è scattato il panico e in pochi minuti sono giunti sul posto una unità dei vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e le volanti della Polizia, che hanno avviato le indagini per comprendere cosa sia accaduto.