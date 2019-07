Annalisa, mamma 35enne, muore dopo 10 ore in sala operatoria per un bendaggio gastrico

Sabato 20 Luglio 2019, 21:50

Si era sottoposta a unperché volevaAnnalisa Zizza, 35enne di Ostuni (Brindisi), si era operata alla clinica Mater Dei di Bari per ridursi le dimensioni dello stomaco e perdere peso, ma qualcosa è andato storto e la giovane donna, mamma e moglie, è morta in sala operatoria per alcune complicanze.La famiglia ha sporto denuncia, come riportano i giornali locali, per capire di chi possa essere stata la colpa di quanto accaduto. Annalisa è entrata in sala operatoria la mattina, ma non ne è più uscita. Nel tardo pomeriggio i medici hanno avvertito i familiari che la donna non ce l'aveva fatta. Il pubblico ministero del Tribunale di Bari ha stabilito che lunedì mattina sarà eseguita l’autopsia, la cartella clinica di Annalisa è stata già sequestrata e i familiari, nel dolore, chiedono che venga fatta chiarezza.