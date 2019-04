Barcone con 70 migranti è arrivato a Lampedusa. Salvini: «Saranno espulsi»

Un barcone con 70 migranti è arrivato indisturbato fino a poche miglia dalle acque territoriali italiane, a sud della Sicilia, dove è stato intercettato da due motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza che hanno poi trasferito i migranti a Lampedusa. «Stiamo lavorando per rispedirli a casa loro nelle prossime ore», dice all'Ansa Matteo Salvini, che però questa volta non ha potuto invocare i porti chiusi e bloccare la nave.



Il barcone è stato agganciato a 23 miglia dalla costa, all'interno della cosiddetta 'zona contiguà, un'area che è fuori dalle acque territoriali e che però ricade comunque sotto la competenza e la giurisdizione delle autorità italiane.



Ma la novità di quanto accaduto oggi al largo della Sicilia è un'altra: nonostante la centrale operativa della guardia Costiera avesse ricevuto una chiamata dal barcone, non è scattata l'operazione di ricerca e soccorso (Sar), che si sarebbe dovuta concludere con l'approdo dei migranti in un porto sicuro.



Perché? Ufficialmente nessuno fornisce una versione ma diverse fonti di sicurezza sottolineano che al termine di una serie di contatti tra la stessa Guardia Costiera, la Gdf e il Viminale si è deciso di procedere con un'attività di «law enforcement».



«La chiamata di soccorso è di fatto una richiesta strumentale per realizzare un ingresso irregolare sul territorio nazionale - spiega una qualificata fonte di sicurezza - Dunque scatta un'attività di intercettazione dell'imbarcazione e successivamente una di polizia finalizzata a identificare i responsabili ed avviare le procedure di espulsione». Ed è, in sostanza, quello che dice Salvini quando sottolinea che «in Italia si entra rispettando le regole» e che si sta «già lavorando affinché i clandestini vengano rispediti a casa loro nelle prossime ore». La decisione di trasferirli nell'hotspot di Lampedusa è funzionale proprio a questo scopo, anche se sarà difficile che possano essere rimpatriati in tempi rapidi.



A bordo dell'imbarcazione ci sono 69 uomini e una donna; 53 hanno dichiarato di essere tunisini e con la Tunisia c'è un accordo che prevede procedure semplificate per rimandare indietro chi sbarca sulle coste siciliane con un massimo di 80 rimpatri a settimana. Ma altri 17 hanno detto di essere libici ed è molto difficile che torneranno a Tripoli vista la battaglia in corso tra Serraj e Haftar. La presenza dei libici ha però un significato che l'Italia non può sottovalutare: se, come è presumibile, il barcone è partito dalla Tunisia, significa che nel paese sta già confluendo l'avanguardia di chi scappa dalla Libia e che, se la situazione a Tripoli dovesse peggiorare, potrebbe diventare un'ondata di migliaia di persone.



Resta invece ancora in alto mare la Alan Kurdi, la nave di Sea Eye che ormai 9 giorni fa ha salvato 63 migranti al largo della Libia e si è vista rifiutare un porto prima dall'Italia e poi da Malta. Nella notte le autorità di La Valletta hanno evacuato un'altra donna, una 23enne incinta che soffriva di crisi epilettiche, ma non hanno consentito al marito di seguirla. Tutti gli altri, invece, restano ancora a bordo visto che l'Europa non ha ancora trovato una soluzione nonostante ci siano alcuni paesi che si sono detti disponibili ad accogliere i migranti. «Gli stati europei devono agire il prima possibile - ribadisce la portavoce della Ong Carlotta Weibl - La situazione delle persone a bordo è difficile». Un appello che arriva anche da Unhcr, Oim e Unicef: «c'è l'assoluta priorità di salvare vite umane in mare e assicurare un luogo di sbarco sicuro e tempestivo». © RIPRODUZIONE RISERVATA