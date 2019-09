Barca a vela si incaglia sugli scogli: ferito lo skipper, i vigili del fuoco salvano il cane rimasto a bordo FOTO

Sommozzatori e nautici dei #vigilidelfuoco sono intervenuti su richiesta della @guardiacostiera per un’imbarcazione incagliata in loc.Fortullino (LI): in salvo lo skipper e il suo cane #10settembre #salvataggiquotidiani pic.twitter.com/QlUK9imcTd — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 10, 2019

Martedì 10 Settembre 2019, 19:56

del comando di Livorno sono intervenuti, su richiesta della capitaneria di porto, per soccorrere una, a Rosignano Marittimo (Livorno). Lo, è stato soccorso dal bagnino dello stabilimento balneare prospiciente e portato all'ospedale di Cecina (Livorno).I vigili del fuoco, intervenuti con una motobarca, un gommone e il nucleo sommozzatori di Firenze, hanno verificato che all'interno dello scafo non c'erano altre persone ma soloche è stato dato in custodia al personale della capitaneria di porto. Non si segnalano sversamenti di idrocarburi dall'imbarcazione incagliata.