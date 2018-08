Venezia, un barchino si rovescia: un morto e tre feriti

Sabato 4 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ancora un incidente aE', in, oasi WWF: unasi èa causa di un', a bordo c'erano quattro persone, tre sono riuscite a mettersi in salvo, una quarta è morta, un 76enne di Campagna Lupia. Si tratta della seconda sciagura in laguna che coinvolge natanti in meno di 24 ore nel Veneziano, la prima questa notte al Lido, nella quale sono sono morte due persone. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Campagna Lupia.