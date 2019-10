Bassa marea, barca con 4 a bordo si arena in mezzo alla Laguna. Salvati dall'elicottero dei pompieri

VENEZIA - Una piccola imbarcazione si è arenata oggi pomeriggio 13 ottobre, in piena laguna, al largo di Dogaletto di Mira. Sorpresi dalla bassa marea, le quattro persone che erano a bordo hanno chiamato i soccorsi col cellulare. Si è levato in volo l'elicottero Drago 71 dei Vigili del fuoco, che li ha individuati in mezzo a una barena, con la barca immobilizzata. Dopo aver imbragato le quattro persone, queste sono state issate dai vigili del fuoco a bordo dell'elicottero per essere poi portati presso la sede dei vigili del fuoco di Mestre.Tutti sono in buone condizioni. La barca è stata ancorata e domani, con l'alta marea, sarà recuperata dai proprietari. Domenica 13 Ottobre 2019, 22:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA