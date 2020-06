Barbiere ferito a forbiciate da un cliente: «Voleva tagliare i capelli senza prenotazione»

Ferito a forbiciate dal cliente che: un barbiere di Napoli,, molto conosciuto nella zona, è stato ferito con un paio di forbici all'interno del suo salone in via San Pasquale nel quartiere Chiaia della città partenopea. L'aggressore, già individuato dai carabinieri, sarebbe un ragazzo di 29 anni: Simeoli è stato trasferito all'ospedale 'Vecchio Pellegrini'.Come racconta Fanpage, il cliente è entrato nel salone del barbiere ma non aveva la prenotazione: così Simeoli si è rifiutato di tagliargli i capelli, per via delle rigide norme imposte ai parrucchieri in questa fase 3 dell’emergenza coronavirus, dopo la riapertura. Il fatto è avvenuto poco dopo le 13 di oggi, venerdì 19 giugno.Secondo le regole infatti è obbligatorio prenotare il proprio taglio di capelli o la barba, per evitare assembramenti in fila: ma al 29enne non andava giù il dover andare via senza essere servito, così avrebbe preso un paio di forbici del barbiere e lo avrebbe accoltellato con diversi fendenti. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia Napoli centro.