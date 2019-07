La Barbie nera sulla sedia a rotelle stupisce tutti: tutte le bambine si devono sentire rappresentate

There have been Barbies in wheelchairs since the 90's. pic.twitter.com/gwMPk69lqB — Little Sister™ 🕊️ (@Little_Sister88) June 28, 2019

Sabato 6 Luglio 2019, 10:46

Il mondo diguarda a tutte le persone indistintamente e lancia ledi tutte le razze. L'obiettivo è quello di rappresentare tutte le donne. In particolare, sono apparse sul mercato una bambola su una sedia a rotelle e una con protesi alla gamba. Le disabili sono bionde, ma anche di colore. Un ulteriore sforzo dell'azienda di andare oltre gli stereotipi.La barbie nera sulla sedia a rotelle è arrivata sugli scaffali dei negozi di giocattoli americani a inizio giugno. Entusiasti i commenti sudi chi l’ha acquistata. In dotazione nella scatola c'è anche una passerella, simbolo di inclusività e di integrazione. Una vera esortazione ad abbattere tutte le barriere architettoniche e tutti i pregiudizi. L'iniziativa rientra nei festeggiamenti per iNell’anno dell'anniversario delle Barbie - commercializzate per la prima volta nel marzo del 1959 - la Mattel starebbe facendo di tutto per “onorare il maggior numero di modelli femminili”. Il marchio ha anche lanciato versioni di mestieri notoriamente maschili. Tra tutti spicca quella dell', che mira a ricordare alle bambine che in futuro possono diventare tutto ciò che vogliono.