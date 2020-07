Esplode il barbecue in giardino. Gravemente feriti due minorenni

Sono rimasti gravemente ustionati due ragazzi minorenni Trieste , investiti da una fiammata mentre stavano facendo un barbecue nel giardino di casa. I due sono stati trasportati in codice rosso in ospedale.L'incidente, le cui cause sono in fase di accertamento, è avvenuto nella tarda mattinata in via Giovanni Battista Monfalcon. I ragazzi si trovavano assieme ad altre due minorenni, rimaste illese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste anche con due autobotti. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area.