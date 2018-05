Accende il barbecue con l'alcol. Ritorno di fiamma, avvolta dal fuoco

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 09:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ANCONA - Una donna di 75 è rimasta ustionata, poco dopo le 19, mentre accendeva il. E' stata trasportata all'ospedale di Torrette, con, su circa il 30 per cento del corpo. La donna stava accendendo il barbecue, che si è spento. Ha perciò alimentato la carbonella con una bottiglia di alcol. C'è stato un ritorno di fiamma e la donna è stata avvolta dal fuoco. Soccorsa dall'automedica del 118 e dalla Croce Gialla di Ancona è stata ricoverata a Torrette. Non è in pericolo di vita, ma è in prognosi riservata.