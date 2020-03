Barbaro jr. morto a 38 anni dopo l'intervento anti obesità alla "clinica per rinascere"

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 09:52

Non riusciva a dimagrire con la solita dieta . Ci aveva provato, ma nulla. E mentre la sua vita scorreva come sempre fra famiglia e lavoro, gli era apparso in televisione quel medico protagonista del programma «La clinica per rinascere - Obesity center Caserta». E lo aveva convinto.Così, giovedì scorso,, 38 anni, era stato sottoposto a un intervento non invasivo alla clinicadi Castelvolturno. Quella clinica, per intenderci, che ha chiuso l’anno 2019 con 350 operazioni per curare l’obesità: quasi una operazione al giorno.Numeri da capogiro per l’Obesity center del Pineta Grande Hospital, diretto dal primario Cristiano Giardiello. E dal primario era andato anche Pasquale,. Dopo l’impianto del palloncino gastrico, giovedì nel tardo pomeriggio era tornato a casa. Due giorni dopo, Pasquale è stato trovato morto nel suo letto. Sabato mattina, la scoperta nell’abitazione di via Caracciolo.. La famiglia chiede chiarezza. E ieri la procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere - diretta da- ha disposto il sequestro della salma. Ora, nulla è lasciato al caso. Gli inquirenti vogliono vederci chiaro.Domani è prevista l’autopsia sul corpo di Pasquale, ma il legale che rappresenta la famiglia Barbaro,, potrebbe chiedere la presenza di un medico legale di parte. Si allungano tristemente, così, i tempi per i funerali: Pasquale lascia un figlio e una famiglia che lo adorava e che ora non riesce a darsi pace. La magistratura, intanto, ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo, ma non c’è alcun nome nel registro degli indagati. Non ancora, almeno.Su tutto, regnano alcuni interrogativi. La morte è legata all’operazione subita giovedì?L’arresto cardiaco è sospetto, ma l’operazione potrebbe anche non essere legata a doppio filo con il decesso. Lo stabilirà l’autopsia.Ma ci sono dei punti oscuri: Pasquale, nelle visite precedenti all’operazione, aveva portato con sè il referto di una visita cardiologica eseguita a dicembre. Nei documenti sarebbe emersa una lieve ipertensione che, però, pare non abbia mai causato forti problemi.Ma non è ancora chiaro questo aspetto. Largo il campo delle ipotesi. Si sarebbe, in ogni caso, deciso per l’inserimento del palloncino. Sarà l’inchiesta nelle mani del pm Marta Correggia della procura sammaritana a svelare eventuali falle. Mentre nel reparto di Medicina Legale del Policlinico, il corpo di Pasquale attende di essere analizzato alla ricerca della verità.