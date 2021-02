Zingaretti e il tweet per Barbara D'Urso. Mario Capanna: «Il segretario del Pd è fuori dal mondo»

«Zingaretti è fuori dal mondo». Il giudizio lapidario sul tweet del segretario del Pd (uno di quelli con più interazioni di sempre per lui) in difesa di Barbara d’Urso è di Mario Capanna. Lo storico leader di “Democrazia Proletaria”, non lesina critiche al leader democratico.

Mario Capanna, ha visto il tweet di Nicola Zingaretti in difesa della trasmissione di Barbra D’Urso?

«(Ride...) Si ho letto. Ma non avete argomenti più seri di cui occuparvi?».



Ma ne parlano tutti, che ne pensa?

«È del tutto normale»



In che senso ?

«È da una vita che il Pd non ha nulla di sinistra. Il partito è un cumulo di correnti, la politica non c’è più»



E quindi?

«E quindi è normale che Zingaretti spari queste stupidaggini, secondo cui la D’Urso avrebbe avvicinato la gente alla politica. In realtà la D’Urso appartiene a quel chiacchiericcio con cui la politica non c’entra nulla. Zingaretti è fuori dal mondo».



Eppure una volta si sarebbe detto che quella della D’Urso è una trasmissione fatta per i proletari



«(ride ndr) È Mediaset che è la preferita dei proletari. Da 20 o 30 anni è il luogo dell’instupidamento televisivo. Berlusconi ha vinto lì prima che nel Paese. Con le tv ha creato quella cultura della superficialità e del luogo comune, dove si parla alla pancia più che al cervello della gente. E infatti in questo Paese vi è - non a caso - un orientamento conservatore»



Insomma, non esistono più i comunisti di una volta...

«Ma perché si è ancora legati al luogo comune secondo il quale il Pd sia una forza di sinistra. È’ semplicemente un “partitello” socialdemocratico che è pienamente omologato al punto di vista dominante»



Dovrebbe twittare di altro Zingaretti...

«E santa pazienza! Le faccio un esempio: l’altro giorno Bill Gates da Fazio ha detto che i ricchi pagano poche tasse; lei l’ha mai sentita una proposta del genere dal Pd?»



Ma se questo tweet lo avesse fatto Renzi?

«L’avessi detto io in tanti si sarebbero stracciati le vesti. Ma non a caso non l’ho detto io, ma Zingaretti»



Ma non è un atteggiamento un po’ snob questo? Tanti elettori seguono la D’Urso

«Guardi siamo ad un tale punto di arretramento culturale che se gli elettori fossero cannibali i partiti prometterebbero missionari per cena»



Un messaggio per Zingaretti?

«Dica una cosa di sinistra, si svegli: non si faccia sorpassare anche dal miliardario Bill Gates».

