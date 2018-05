Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PADOVA -subito dopo il parto, cresciuuta a(Venezia), ora vive in Germania. Da poco ha scoperto di non essere figlia unica, un particolare che l'ha spinta a cercare oltre alla madre biologica, anche il fratello. Dispone però di pochi elementi. «Alla soglia dei cinquant'anni non sono in grado di dare a un medico alcuna informazione sanitaria., obbligatorio in Germania per l'autorizzazione della sepoltura, ma bloccato dal tribunale per ragioni di privacy».Anche se dispone di pochi elementi tra cui il suo. È l'unico indizio su cui Barbara Peron fa leva per riannodare i fili della sua vita. Per quasi quarantotto anni ha creduto di essere figlia unica, nel 2016 la scoperta casuale di avere un fratello, figlio della stessa madre. Ora, alla soglia dei cinquant'anni, Barbara vorrebbe farsi un grandissimo regalo: conoscerlo e così recuperare notizie di sua madre, quella che l'ha. «Nel dicembre del 1969 aveva 19 anni, non era sposata, ha il sangue ARh negativo e probabilmente si chiama Maria».