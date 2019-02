Barbara Pedrotti nel ruolo di "Brand Ambassador" del Gruppo Locauto

Il ruolo del Brand Ambassador, nelle aziende di successo, ricopre sempre di più un ruolo fondamentale nella comunicazione del marchio e dei valori a esso associati: in esso si riconoscono i clienti di un’azienda che, nel suo “ambasciatore”, ritrova la propria identità e il proprio stile comunicativo.



La scelta di Barbara Pedrotti da parte di Locauto, pertanto, è stata la naturale conseguenza di tutte queste considerazioni: volto noto dello sport in televisione (Rai, Mediaset, Sky e BeIN Sports France tra le altre emittenti), Barbara è da sempre sinonimo di professionalità, trait d’union tra i grandi eroi dello sport e il pubblico degli appassionati.



nelle aziende di successo, ricopre sempre di più un ruolo fondamentale nella comunicazione del marchio e dei valori a esso associati: in esso si riconoscono i clienti di un’azienda che, nel suo “ambasciatore”, ritrova la propria identità e il proprio stile comunicativo., pertanto, è stata la naturale conseguenza di tutte queste considerazioni: volto noto dello sport in televisione (Rai, Mediaset, Sky e BeIN Sports France tra le altre emittenti), Barbara è da sempre sinonimo di professionalità, trait d’union tra i grandi eroi dello sport e il pubblico degli appassionati.

Il rapporto che si è creato con Barbara, sin dallo scorso anno, ci ha fatto conoscere fino in fondo la persona prima ancora della professionista

ha commentato Raffaella Tavazza, Vice President di Locauto Group, che prosegue

in questo ruolo cosi strategico per la nostra comunicazione abbiamo scelto di affidarci a una donna carismatica e di successo, siamo certi che con Barbara non avremmo potuto fare scelta migliore

.

In Locauto ho trovato fin da subito una Squadra nella quale ho riscontrato lo stesso spirito e la stessa determinazione che metto quotidianamente nel mio lavoro, oltre a ciò ho avuto modo di conoscere una meravigliosa famiglia con dei valori sani e concreti che condivido e che mi hanno fatta sentire da subito a casa

ha commentato Barbara Pedrotti.



Locauto Group è un’azienda 100% italiana, con oltre 40 anni di esperienza nel settore del noleggio a breve, medio e lungo termine di auto e veicoli commerciali, con più di 45 filiali nei principali aeroporti, stazioni ferroviarie e centri cittadini. Dal 2013, Locauto è partner per l'Italia della multinazionale Enterprise Rent-a-car, leader mondiale nel noleggio auto. Nel 2016 è stata la prima società di noleggio in Europa a lanciare Locauto Elefast, il primo noleggio digitale interamente full self-service per gestire il noleggio in autonomia senza tempi di attesa direttamente da app.

Ultimo aggiornamento: 18:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

»,»,