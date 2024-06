Barbara Carron, lacrime al funerale dell'imprenditrice stroncata da un tumore: il messaggio (straziante) dei nipoti e la maglia del Padova sulla bara

di Lucia Russo

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TREVISO) - Commosso addio a Barbara Carron, imprenditrice ed ex vice presidente del Padova Calcio, morta di tumore a 51 anni. Dall'altare della chiesa di Cà Rainati, i nipoti: «Tu, cara zia, eri innamorata della vita». Poi il feretro candido lascia la chiesa tra gli applausi dei presenti.

Chiesa gremita per l'addio all'imprenditrice

Volti attoniti, c'è ancora aria di incredulità e dolore, tanto, per la perdita di colei che tutti hanno descritto come "una grande donna". In tantissimi questa mattina, 8 giugno, nella chiesa parrocchiale di Cà Rainati, per dare l'ultimo saluto alla Carron, punto di riferimento dell’azienda Carron Costruzioni Generali Spa di San Zenone degli Ezzelini, uno dei marchi leader nel mondo delle costruzioni. Autorità, volti noti dell'imprenditoria e dello sport e anche della politica. Tra questi, anche il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, il dg dell'Usl 2 Francesco Benazzi, il dirigente sportivo Marcello Cestaro.

I nipoti: «Sentivamo che volevi esserci»

Al margine della cerimonia, tutti i nipoti sono saliti sull'altare della chiesa e hanno letto un commovente messaggio: «I tuoi post erano una preghiera giornaliera per noi - hanno detto -. Sentivamo che c'eri e che volevi esserci». Pochi giorni prima del decesso, il suo ultimo post su Facebook: «Godetevi ogni singola cosa che la vita vi regala: non rimandate mai nulla.

La maglia del Calcio Padova

Appoggiata sul primo banco della chiesa, la maglietta del Calcio Padova e, sopra il feretro, è stata messa una sciarpa dei biancoscudati. Carron è stata vicepresidente della società sportiva biancoscudata tra il 2005 e il 2013, prima della scoperta della malattia. «Tutta la famiglia biancoscudata, da Joseph Oughourlian, Francesco Peghin, Alessandra Bianchi, Luca Destro, Paolo Salot, Moreno Beccaro, Gianni Potti e tutto il Calcio Padova, si stringe attorno alla famiglia Carron in questo momento di dolore per la scomparsa della cara Barbara - così l'aveva ricordata la società su Instagram -. Barbara Carron, 51 anni, imprenditrice dell’azienda Carron, uno dei marchi leader nel mondo delle costruzioni, vice presidentessa del Calcio Padova dal 2008 al 2012 dove ha conquistato in cabina di regia una promozione in Serie B nella finale di Busto Arsizio, una salvezza in cadetteria al Nereo Rocco di Trieste e sfiorando la Serie A in finale contro il Novara, era gravemente malata da quasi due anni, malattia che ha contrastato con tenacia, raccontandola direttamente senza paura e ipocrisie. Ciao Barbara».

