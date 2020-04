Barbagallo, segretario della Uil: il Presidente Conte ci ha detto che non ci sono le condizioni per riaprire il paese

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Aprile 2020, 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il presidente del Consiglio ci ha confermato che, ad oggi, non ci sono ancora le condizioni per far ripartire le attività sospese. Prima di tutto la salute dei lavoratori». Queste le parole del segretario generale della Uil,, dopo il vertice in videoconferenza convocato dal premier Giuseppe Conte, con le parti sociali, sulle misure di contenimento da mettere in campo per le attività produttive dopo il 13 aprile.