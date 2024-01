Bar regala i cornetti invenduti, il titolare li appende fuori dal locale: «Per chi ne ha bisogno»

di Redazione Web

Il gestore del "Dodò Café" di Bari, Luigi D'Alba, ha adottato una generosa iniziativa per aiutare chi è in difficoltà. Ogni giorno, al momento della chiusura, i cornetti invenduti vengono accuratamente incartati, inseriti in sacchetti e legati alla maniglia della porta del bar in via Alighieri. L'intento è offrire cibo a chiunque ne abbia bisogno. Il titolare, 44 anni, spiega che l'idea di donare il cibo invece di gettarlo via è nata dal desiderio di evitare lo spreco alimentare e di contribuire ad aiutare la comunità locale.

«I cornetti che non vendiamo durante la giornata vengono donati: non sempre sono tanti - ha detto -, ieri erano sei in altri giorni sono un paio. Ma preferisco regalarli invece di buttarli anche perché mi ha dato sempre fastidio l'idea di buttare il cibo».

«Continueremo a lasciarli fuori dal bar»

D'Alba, che dal 19 giugno dello scorso anno gestisce l'attività, ha ricevuto un biglietto di recente. «C'era scritto che forse sarebbe meglio portare i cornetti in corso Italia all'Area51», un centro polifunzionale che si occupa di persone fragili. «Ma io - afferma D'Alba - mi muovo a piedi e diventa complicato. Continueremo a lasciarli fuori dal bar, a disposizione di chi ne ha bisogno».

L'iniziativa di lasciare i cornetti a disposizione rimarrà nella sua sede originaria. Una storia che dimostra un impegno costante verso chi ha più necessità e il contrasto agli sprechi alimentari.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Gennaio 2024, 12:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA