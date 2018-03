Furti e rapine in tutta Italia: sgominata la banda dell'Audi grigia

Venerdì 23 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Con la loroavrebbero seminato il terrore in tutta Italia, compiendo rapine e furti in serie, e utilizzando come base logistica un'abitazione di Villa Literno, nel Casertano. La gang, formata da albanesi, è stata però sgominata dalla Polizia di Stato, che stava indagando da tempo sulla cosiddetta, così chiamata perché proprio la vettura era l'unica traccia lasciata dai banditi durante le loro scorribande; spesso le forze dell'ordine, in varie parti d'Italia, hanno provato a fermarli con posti di blocco, ma senza riuscirvi anche a causa della velocità della vettura e dell'abilità alla guida degli albanesi. In manette sono finiti il 27enne Roland Cami, il 35enne Qerim Cami, il 40enne Eduard Vesi. Un quarto elemento del gruppo è riuscito a fuggire.Nel corso dell'operazione di arresto, gli agenti dellasono stati inoltre costretti ad esplodere alcuni colpi d'arma da fuoco, uno dei quali ha colpito al polpaccio il 35enne Qerim Cami, che è stato condotto in ospedale. I tre albanesi sono accusati di tentato omicidio, porto abusivo di arma comune da sparo con relativo munizionamento, resistenza a pubblico ufficiale, possesso non giustificato di oggetti atti ad offendere e di arnesi atti allo scasso, lesioni personali, nonché per la ricettazione di un'arma, un'autovettura e un enorme quantitativo di sigarette rubate.Il blitz della Mobile è avvenuto dopo che la banda era stata intercettata a bordo dell'Audi mentre entrava nel cancello di un'abitazione di Villa Literno; due degli occupanti sono scesi, fingendo di volersi arrendere, poi quello che era alla guida ha fatto risalire i compagni innestando la retromarcia; per poco due poliziotti non venivano investiti. Alcuni agenti hanno esploso dei colpi d'arma da fuoco puntando alle ruote; l«Audi è stata costretta a fermarsi, gli albanesi hanno provato a fuggire ma tre di loro sono stati bloccati e ammanettati. Nell'auto sono stati poi rinvenuti e sequestrati una pistola semiautomatica marca Beretta calibro 7,65, completa di 3 cartucce, diversi arnesi atti allo scasso, numerosissime stecche di sigarette di svariate marche del Monopolio di Stato, 350 biglietti Gratta e Vinci nonché il cassetto di una macchinetta cambiamonete con all'interno oltre 3.000 euro.