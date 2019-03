Banconote false da 5, 20 e 50 euro: scoperta la fabbrica clandestina

Ultimo aggiornamento: 15:21

Erano intenti a stampareall'interno del proprio appartamento, trasformato in una stamperia clandestina. Protagonisti un uomo e una donna di Orta di Atella, nel Casertano, arrestati dai carabinieri della compagnia di Marcianise e da quelli del nucleo antifalsificazione monetaria nel corso di un blitz che ha portato anche al sequestro di 274per una somma nominale di circa 90.000 euro.Con i soldi falsi, del taglio di 5, 20, 50 e 500 euro, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato, nell'abitazione di via Masseria del Barone ad Orta di Atella in cui la coppia risiede, anche un computer portatile, una stampante laser, una taglierina termica, una plastificatrice termica, numerosi oleogrammi di fabbricazione cinese e 177 fogli formato A4 utilizzati come prove di stampa per le banconote. I due conviventi sono stati posti agli arresti domiciliari.