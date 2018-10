Banconote false, arrestato l'artista della contraffazione: stampava 100000 euro in una notte

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da Napoli alla Lorena e a tutta l’Europa. I falsari Di Martino, di San Giorgio a Cremano, nel campo da decenni, producevano banconote quasi uguali a quelle originali: è il parere della Bce. E c’è stato un serio rischio di infiltrazione nel sistema bancario.Alcune banconote false sono state usate da uno degli indagati che trafficava in droga nel Capuano.È iniziata così l’indagine transnazionale che ha portato all’arresto di ventidue persone tra l’Italia e la Francia. La banda sgominata operava a livello internazionale. Come é stato sottolineato stamane in conferenza stampa dal procuratore di Santa Maria Capua Vetere, Maria Antonietta Troncone, «la novità è l’utilizzo per questa indagine della Squadra investigativa comune composta da gendarmerie francese e carabinieri».L’Italia è il paese europeo produttore di monete false, la Francia quello che ne recepisce di più. Per questa ragione le autorità francesi hanno chiesto collaborazione ai magistrati italiani ed é partita l’indagine congiunta coordinata dal sostituto procuratore Alessandro Di Vico e delegata ai carabinieri di Capua diretti dal capitano Francesco Mandia e dal tenente Francesco Ciardiello. Per l’Interpol è intervenuto Piero Maraffa mentre per l’Europol Gianluca Sabatino.In campo internazionale i carabinieri hanno operato con il supporto del comando provinciale diretto dal colonnello Alberto Maestri e dal tenente colonnello Nicola Mirante. Le misure sono state spiccate in Italia dal gip Orazio Rossi, in Francia dal giudice istruttore di Nancy, Aurelie Valente.