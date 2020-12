Bancomat 'sputa' banconote da 20 e 50 euro: un passante raccoglie e restituisce alla polizia 980 euro

Un bancomat 'impazzito' a Napoli sputava banconote da 50 e 20 euro e un passante, un 51enne, ha raccolto e consegnato alla polizia ben 980 euro. Un evento eccezionale accaduto il giorno di "Santo Stefano", in via Foria, nel centro storico della città. L'uomo si è accorto del guasto mentre faceva una passeggiata e non ha esitato un attimo: dopo averle raccolte si è recato negli uffici del commissariato Vicaria Mercato.

Protagonista della storia è Khalil Semmah, 51 anni, italiano di origini marocchine, sposato e con un figlio che frequenta l'Università. «Abitiamo in una casa piccola, - racconta la moglie - mio figlio stava studiando in vista di un esame e lui ha deciso di andare a farsi una passeggiata per non disturbarlo».



Gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato hanno eseguito un controllo sul posto: sul bancomat non c'erano segni di effrazione o di manomissione. Gli investigatori, dopo avere avvertito la direzione della banca e l'istituto di vigilanza, stanno cercando di capire se il malfunzionamento sia stato frutto di un attacco hacker.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Dicembre 2020, 21:09

