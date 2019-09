Il bancomat impazzito: distribuisce per 36 ore il doppio dei soldi richiesti

Mercoledì 18 Settembre 2019, 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno sportello bancomat impazzito, che per ore ha distribuito il doppio dei soldi richiesti. È successo a Galzignano, in provincia di, dove gli increduli clienti dell'ufficio postale hanno potuto beneficiare di un “regalo” gradito e al tempo stesso inaspettato.Un malfunzionamento informatico nella programmazione che ha portato lo sportello ad erogare, tra sabato e domenica, il doppio della cifra richiesta. Una cifra complessiva erogata che, stando a quanto stanno verificando i dipendenti di Poste Italiane, dovrebbe aggirarsi intorno ai 10mila euro.Per 36 ore lo sportello ha distribuito continuamente il doppio della cifra e gli uffici di Poste Italiane stanno lavorando per capire le cause del problema. Potrebbe trattarsi di un errore nella programmazione o di un guasto informatico.Tuttavia, la gioia per l'inaspettato regalo si è presto spenta e i clienti dovranno restituire la somma in eccesso: negli ultimi giorni sono stati già recuperati circa tremila euro grazie a chi si è rivolto all’ufficio consapevole di aver ricevuto una somma maggiore di quella richiesta. All’appello mancano ancora 2mila euro e Poste Italiane sta contattando i clienti per far quadrare i conti. Altro malfunzionamento da verificare è che la ricevuta dell’operazione riportava la cifra richiesta e non quella effettivamente prelevata da chi ha utilizzato lo sportello