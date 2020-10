Banchi e sedie lanciati fuori dalle finestre: follia a scuola, i video della bravata sui social

Come se non bastasse la già difficile condizione della scuola e dell’insegnamento spezzettato tra lezioni in presenza e a distanza, ci si mettono pure bravate e atti di vandalismo che hanno per protagonisti i ragazzi stessi. E’ successo giovedì all’ultima ora di lezione all’istituto professionale Benelli di Pesaro, con banchi e sedie lanciati fuori dalla finestra da una classe al piano terra.

Le immagini video riprese da altri studenti e postate via social, mostrano proprio ciò che è stato lanciato a terra nel cortile esterno.

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Ottobre 2020, 16:41

