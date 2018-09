Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La casa delleè salva: la prima casa di appuntamenti italiana con le sex doll, chiusa qualche giorno fa a Torino dalla polizia locale per irregolarità, potrà riaprire anche se ad un altro indirizzo. I gestori, racconta TorinoToday, hanno infatti ricevuto l’ok del Comune: risulterà come affittacamere e sarà in regola con la licenza.Le prenotazioni, nonostante il temporaneo stop e i sigilli all’alcova nel quartiere Mirafiori, non si erano mai fermate: i titolari ora, data la necessità di cambiare indirizzo, stanno pensando di aprire un nuovo bed and breakfast o di acquisirne uno già esistente. Il ritorno della casa delle sex doll dovrebbe essere effettivo entro un mese.