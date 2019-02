Bambola ritirata dal mercato: «Danni al sistema riproduttivo». L'allarme del Ministero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unaper decisione del Ministero della Salute, che ne ha comunicato con una nota i motivi: la bambola provocherebbe infattiper la presenza al suo interno di ftalati. La bambola si chiama, è prodotta originariamente in Cina ma è distribuita in Italia da una ditta italiana di Poggiomarino, in provincia di Napoli.Il provvedimento è dello scorso 21 febbraio: «Le analisi eseguite dal Laboratorio UOOML di Desio - si legge nella nota - hanno documentato la non conformità dell’articolo ai requisiti» per via della «presenza di ftalati». Gli articoli sono stati sottoposti a divieto di commercializzazione, ritiro e richiamo: il lotto in questione è il numero, codice a barre, modello, e la bambola è venduta in una scatola di cartone.I ftlati sono, prodotti chimici aggiunti alle materie plastiche per migliorarne modellabilità e flessibilità. Sui ftlati c’è una normativa europea molto severa: non è consentito un utilizzo degli stessi oltre lo 0,1% nei giocattoli e in generale negli articoli destinati all’infanzia perché possono sia aumentare il rischio di diabete di tipo 2, sia causare disturbi al sistema riproduttivo dei bambini.