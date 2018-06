Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 10:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SAN FIOR - «Mamma» e «Papà». Due semplici parole pronunciate con un filo di voce, ma che lasciano trasparire la forza con la quale il bambino di 4 anni colpito alla testa dal cancello dell'abitazione dei parenti stia lottando per vivere. «Ha chiamato la mamma e il papà riferisce il sindaco Gastone Martorel che da domenica è in costante contatto con la famiglia del piccolo - È ancora sedato, ma sta reagendo positivamente alla cure. Con tutta la prudenza del caso, sembra che i medici abbiano detto ai genitori che, considerate le condizioni del bambino quando è arrivato in ospedale, questi segnali positivi sono un miracolo».I MEDICI - Ufficialmente, dall'ospedale, i medici fanno sapere che le condizioni del bambino sono stabili. I sanitari non hanno sciolto la prognosi. Il piccolo resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove è stato portato con l'elisoccorso subito dopo l'incidente. Nella notte tra domenica e lunedì, il bimbo è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico alla testa per cercare di riparare al trauma riportato. Probabilmente è stato colpito dal gancio di chiusura. Sotto il peso del cancello in metallo è rimasta soltanto la manina che lo zio, primo a soccorrere il nipotino, ha subito spostato. Sfortunatamente però il bimbo non è riuscito ad evitare il colpo alla testa. Troppo presto per poter capire se il trauma ha causato dei danni cerebrali permanenti al piccolo paziente. I medici non si sbilanciano, anzi sono abbottonatissimi, ma da notizie provenienti dalla cerchia famigliare, sembra che il bambino stia rispondendo positivamente alle cure.