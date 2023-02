Bambino di 7 anni resta incastrato con la testa tra le porte del bus, panico tra i passeggeri

di Redazione web

Momenti di terrore quelli vissuti questa mattina intorno alle 9 in zona Pinoccchio ad Ancona. Un bambino di 7 anni che è rimasto incastrato con la testa mentre il conducente del bus stava chiudendola porta del suo mezzo.

Il bambino con la testa incastrata tra le porte

Il panico per il piccolo e i passeggeri dell'autobus è durato pochi secondi, fino a quando il bambino non è stato liberato con l'apertura delle porte. Tempestivo come al solito l'intervento della Croce Gialla, con il piccolo portato subito al pronto soccorso del Salesi per tutti i controlli del caso, le sue condizioni non destano per fortuna preoccupazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Febbraio 2023, 11:26

