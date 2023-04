Bambino di 9 anni schiacciato da un trattore: è grave

di Redazione Web

Un bambino di 9 anni è rimasto schiacciato sotto un trattore e ora versa in gravi condizioni: l'incidente agricolo è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 22 aprile, intorno alle 12:25 in un appezzamento di terreno in via delle Murella a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa.

Bambino schiacciato da un trattore

Il bimbo è stato soccorso dai sanitari del 118 trasferito in codice rosso nel Dipartimento di emergenza urgenza

dell'ospedale pisano di Cisanello.

Le sue condizioni

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che ha trasportato il bimbo in codice rosso presso l’ospedale pisano di Cisanello. I sanitari hanno richiesto l’ausilio dei vigili del fuoco per estrarre in sicurezza il piccolo dalle ruote del mezzo. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi sul posto, in modo da ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto.

