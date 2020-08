Bambino di 2 anni rischia di soffocare per un boccone di traverso, vigile lo salva con la manovra di Heimlich

Un bambino di 2 anni ha rischiato di soffocare dopo che un boccone gli era andato di traverso: alla richiesta di aiuto lanciata dalla finestra di casa dalla mamma ha risposto un vigile, che ha salvato il piccolo con la manovra di Heimlich.

Pronto intervento

Il pronto intervento di una agente della polizia municipale di Genova, infatti, ha salvato la vita al bimbo che rischiava di morire soffocato dopo che un boccone gli aveva ostruito le vie aeree. È accaduto lunedì, in un appartamento del centro storico ma la notizia è stata diffusa oggi: l'agente ha praticato immediatamente sul piccolo la manovra di Heimlich per rimuovere l'ostruzione e ha fatto espellere al piccolo quello che aveva ingoiato.

Crisi respiratoria

Nel frattempo è giunta sul posto un'ambulanza della Croce Bianca Genovese che ha portato madre e figlio all'ospedale pediatrico Gaslini perché il bimbo fosse sottoposto ai necessari controlli. Il salvataggio è avvenuto in pochi istanti in via della Maddalena: una donna si è affacciata alla finestra urlando per chiedere aiuto perchè il figlio aveva ingoiato qualcosa ma gli era andato di traverso. Proprio in quel momento stava passando una pattuglia del nucleo Centro Storico del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale. Gli agenti si sono precipitati nella casa e hanno trovato la donna con il suo bimbo in braccio, cianotico, in evidente crisi respiratoria.

