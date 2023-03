Bolzano, bambino respinto da una scuola media: «Non sa parlare tedesco». Scoppia il caso

di Redazione Web

Respinto dalla scuola media perché non sa abbastanza bene il tedesco. Accade a Bolzano, Alto Adige, dove un bambino è stato respinto da una scuola perché né lui né i suoi genitori conoscono abbastanza bene la lingua: il caso è scoppiato alle scuole medie Adalbert Stifter, in via Diaz a Gries, protagonista un bambino che frequenta la quinta elementare in una scuola italiana e che i genitori volevano frequentasse invece le medie in una scuola tedesca.

Bambino respinto da scuola a Bolzano

A gennaio il bambino, scrive oggi il Corriere della Sera, è stato sottoposto a un colloquio con gli insegnanti: una specie di test d'ingresso, che già alcuni rappresentanti dell'istituzioni da tempo avevano invocato per evitare 'l'invasione' di stranieri e italiani. L'esito del colloquio accerta una insufficiente conoscenza della lingua tedesca e la richiesta d'iscrizione viene respinta. Perciò il bambino deve frequentare una scuola italiana.



Il dibattito è esploso perché i dirigenti scolastici lamentano una eccessiva presenza di italiani e stranieri nelle scuole tedesche (i bambini tedeschi sono ormai il 30%): e lo scontro è partito tra Lega e Svp, con l'assessore provinciale alla scuola in lingua italiana Giuliano Vettorato che boccia i test d'ingresso parlando di "posizione medievale". «Non possiamo accettare che nel 2023 si possa pensare a degli studenti di Serie A e studenti di Serie B».

