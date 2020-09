Bambino positivo (asintomatico) alle elementari: in quarantena 16 alunni e tre professori

Bambino: accade in provincia di Lucca a Porcari, dove un bambino che frequenta la scuola primaria Felice Orsi è risultato positivo (asintomatico) dopo aver effettuato un tampone molecolare come test routinario, quindi non per rischio Covid acclarato, ha reso noto la Asl Toscana nord-ovest.A finire in isolamento. «La struttura di igiene e sanità pubblica della Piana di Lucca, che gestisce questa situazione insieme al personale scolastico e al sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari - si spiega -, sta effettuando l'indagine epidemiologica sui bambini, sui docenti e sul collaboratore scolastico interessati. Al momento non sono stati rilevati fattori di rischio che richiedano misure a carico delle altre classi dell'istituto».