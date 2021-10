Bambino di un anno e mezzo ricoverato per overdose di eroina: è grave

A Sassari un bimbo di un anno è mezzo è ricoverato in gravi condizioni e si trova in prognosi riservata dopo una sospetta overdose di eroina. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo avrebbe trovato la droga su un tavolino in casa e l'avrebbe ingerita: i genitori sono due extracomunitari originari della Nigeria e sulla vicenda c'è il massimo riserbo sia da parte dell'ospedale sardo che da parte degli investigatori della squadra mobile della polizia di Stato. La notizia risalirebbe a giovedì scorso ed è stata riportata da La Nuova Sardegna.

Una volta che i genitori si sono accorti che il figlio stava male, hanno chiamato il 118. Il piccolo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dove è stato ricoverato, mentre i medici hanno avvertito la questura.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Ottobre 2021, 13:23

