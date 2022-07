Bambino muore a 12 anni al parco acquatico Aquafarm: si è accasciato improvvisamente a terra

Un bambino è morto stamani al parco acquatico Aquafarm di Battipaglia, in provincia di Salerno. Il bambino di Pompei (Napoli) era giunto in mattinata al parco acquatico con la famiglia per trascorrere la giornata tra scivoli e piscine quando, forse a causa di un malore o di un urto accidentale con uno scivolo, si è accasciato improvvisamente al suolo.

La dinamica di quando accaduto al bambino non è ancora chiara: il piccolo si era da poco lanciato da uno scivolo. Arrivato in acqua, è riuscito ad uscire dalla piscina ma poi la situazione è precipitata

Milano, cadavere trovato nelle acque dell'Idroscalo: l'uomo era in costume da bagno

Aggressione a colpi di martello in un negozio cinese: proprietario ucciso da un nigeriano, ferito un cliente

I soccorsi

Secondo una primissima ricostruzione i soccorsi al piccolo sarebbero stati tempestivi, ma per il bambino non c'è stato nulla da fare.

Gli agenti della polizia intervenuti sul posto indagano per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Bambino muore a 12 anni al parco acquatico Aquafarm https://t.co/5Qis5DSq4M — Leggo (@leggoit) July 30, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Luglio 2022, 14:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA