Bambino di un anno morto sotto gli occhi della mamma per una crisi respiratoria: sequestrata la salma per l'autopsia

di Redazione web

Un bambino di un anno è morto la notte scorsa a causa di una crisi respiratoria: sequestratra la salma per l'autopsia. La tragedia è avvenuta nella notte a San Vitaliano, a Napoli, in un appartamento di Traversa Cittadella: qui sono intervenuti i carabinieri su richiesta del personale 118, che era già arrivato già sul luogo del dramma.

Turiste belghe travolte e uccise a Roma, Wibe era incinta e orfana: «Gravidanza di sei settimane»

Treno in fiamme, macchinista muore nella stazione sotterranea a Sanremo

La richiesta di soccorso

Era stato richiesto soccorso per un bambino di un anno, preda verosimilmente di una crisi respiratoria. Il neonato è stato prima trasportato all’ospedale di Nola e poi al Santobono di Napoli dove è deceduto per cause ancora in corso di accertamento.

Indagini in corso da parte dei carabinieri che, su disposizione del magistrato della Procura di Nola, hanno sequestrato la salma per l’autopsia.

<h2>La richiesta di aiuto della mamma</h2>

È stata la mamma del bimbo di un anno morto nel Napoletano a chiamare i soccorsi.

Bambino di un anno morto per una crisi respiratoria: sequestratra la salma per l'autopsia https://t.co/vRhW9ynYyZ — Leggo (@leggoit) October 11, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Ottobre 2022, 11:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA