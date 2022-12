Il bimbo spedisce la letterina di Natale con un palloncino: i Vigili del fuoco la trovano e gli fanno una sorpresa

di Redazione web

Il Natale è un periodo davvero magico, lo è per l'atmosfera e il calore che crea e per i bambini è una delle festività più emozionanti dell'anno. Lo è stato anche per Jonathan, un bimbo di Como che ha realizzato il suo desiderio.

La vicenda

Jonathan, come tutti i bambini, non vede l'ora di scartare i propri regali e infatti aspetta con ansia che arrivi il 25 dicembre. Lui vive a Como e per inviare la letterina a Gesù Bambino ha deciso di legarla ad un palloncino azzurro che ha poi lasciato volare verso il cielo.

La letterina è arrivata a Pordenone dove è stata ritrovata da un uomo che ha deciso di consegnarla al destinatario.

Il destinatario della letterina di Jonathan

Nella propria letterina Jonathan chiedeva di avere in regalo un camion dei pompieri e proprio per questo motivo, l'uomo che ha ritrovato la missiva l'ha consegnata al comando più vicino.

La sopresa dei Vigili del Fuoco

Quando i Vigili del Fuoco hanno letto il contenuto della letterina di Jonathan, hanno deciso di fargli una sorpresa: gli hanno regalato un'autoscala che «potrà crescere con te ogni giorno». Il regalo è in viaggio da Pordenone a Como.

