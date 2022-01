Bambino di tre anni cade dal terrazzo: è grave

Terribile incidente a Marina di Carrara (Massa Carrara). E' grave il bambino di tre anni caduto da un terrazzo e finito in strada questo pomeriggio. Il bambino, trasportato in codice rosso all'ospedale Noa di Massa (Massa Carrara), secondo quanto si apprende, avrebbe riportato gravi lesioni alle gambe. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Carrara e l'ambulanza della Pubblica assistenza di Carrara. Intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato per ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo quanto riporta la stampa locale il piccolo sarebbe caduto da un'altezza di circa 10 metri in via Felice Cavallotti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 19:01

