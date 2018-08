Sirmione, in provincia di Brescia. Un bambino inglese di quasi 5 anni ha rischiato di annegare nella piscina di un agriturismo in cui alloggiava con la sua famiglia: il bimbo è caduto in acqua ma i genitori non si erano accorti di nulla.



Tragedia sfiorata a Sirmione, in provincia di Brescia. Un bambino inglese di quasi 5 anni ha rischiato di annegare nella piscina di un agriturismo in cui alloggiava con la sua famiglia: il bimbo è caduto in acqua ma i genitori non si erano accorti di nulla.

A dare l'allarme è stata una bambina, che ha visto il piccolo privo di sensi ed ha chiamato aiuto: i genitori, guidati al telefono da un operatore del 118 di Bergamo, sono intervenuti e hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare salvando il piccolo, che era andato in arresto cardiaco. In pochi minuti sono arrivano i soccorsi via elicottero da Brescia e da Bergamo, che hanno trasportato il piccolo ai Civili di Brescia, dove ora è ricoverato in rianimazione.