ANCONA - Una tranquilla passeggiata per mamma e figlio si trasforma in incubo. Erano andati a fare spesa al Maxi Coal di via Tronto, a Torrette. All’uscita, il bambino di 9 anni non si è accorto di una profonda buca, una specie di tombino rimasto aperto, presente nel bel mezzo del parcheggio davanti al Bar Sun Island e ci è caduto dentro, ferendosi a una gamba.La madre, preoccupata, ha subito portato il figlioletto al vicino Pronto Soccorso di Torrette, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Per fortuna non aveva nulla di rotto: se l’è cavata con cinque punti di sutura per ricucire un brutto taglio alla camba.