CIVIDALE DEL FRIULI (Udine) - Un bambino di 10 annimentre pedala in sella alla sua bicicletta a. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 26 luglio, intorno alle 19. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, intervenuti sul posto per rilievi e accertamenti, il bimbo è stato investito da una macchina.Immediato l'allarme lanciato dallo stesso conducente della vettura, una persona della zona. Sul posto è stato inviato inl'elicottero del soccorso sanitario decollato dalla elibase Hems di Campoformido e una ambulanza dal presidio ospedaliero di Cividale. Il bambino, cosciente, è stato stabilizzato e quindi portato in volo al nosocomio Santa Maria della Misericordia di Udine; non sarebbe in pericolo di vita ma è stato accolto nel reparto di. Bici e auto sono stati posti sotto