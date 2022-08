Bambino di 3 anni muore dopo un incidente in scooter: indagato il papà

Un bambino di 3 anni e mezzo è morto a causa di un incidente in scooter, avvenuto venerdì scorso a Napoli. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e mira a stabilire cause e responsabilità. Gli inquirenti stanno indagando sul padre della vittima, che trasportava il piccolo seduto sul sellino davanti a lui.

Cosa è successo

L'incidente che è costato la vita al bambino è avvenuto venerdì pomeriggio nel quartiere Vasto a Napoli, intorno alle 15. Il bambino viaggiava in sella a uno scooter guidato dal padre, quando il mezzo si è scontrato con un'auto guidata da una donna all'incrocio tra via Pavia e via Parma. Nel violento scontro il bambino, che sedeva sul sellino davanti al padre, è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza riportando gravi ferite alla testa. Trasportato all'ospedale pediatrico Santobono, è deceduto domenica.

Cosa dice il Codice della strada

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, le indagini punteranno a individuare le responsabilità per la morte del bimbo che, per la sua piccola età, non avrebbe potuto essere trasportato a bordo di un motoveicolo secondo quanto stabilito dal Codice della strada. Si attendono anche i risultati dei test tossicologici effettuati sulle persone coinvolte nell'incidente.

