Incidente stradale: bambino di 10 anni morto sul colpo, travolto da un'auto mentre corre in bici

di Redazione web

Morto un bambino di 10 anni investito da un'auto. La tragedia oggi pomeriggio, 10 giugno, poco dopo le 16, a Mirano (Venezia) in via Don Orione all'angolo con via Viasana. Secondo una prima ricostruzione il piccolo pare fosse in bicicletta quando è stato travolto da un'Audi.

Il bimbo morto in strada

La strada è stata immediatamente chiusa e sul posto sono intervenuti l'ambulanza del Suem, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Malgrado i soccorsi non si è riusciti a strappare il piccolo alla morte.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Giugno 2023, 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA