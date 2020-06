Bambini uccisi dal padre, pioggia di insulti: «Marcisci all'inferno. Che orrore»

Leggi anche >Bambini uccisi dal padre, l'urlo della madre all'alba: «Non si svegliano» «Se esiste un inferno, sei sicuramente lì». E ancora: «Maledetto», «Ignobile», «Indegno», «Crepa all'inferno, bastardo». Sono commenti carichi d'odio quelli piovuti sui social nei confronti di Mario Bressi, il 45enne che ha ucciso i suoi due gemelli di 12 anni a Margno (Lc) e poi si è tolto la vita. Decine gli utenti su Facebook si sono lasciati andare a insulti, minacce e improperi. Una violenza verbale inaudita che non trova pace. «Che tu sia maledetto per l'eternità di un'eternità perenne e senza fine - scrive Salvatore sotto uno degli ultimi post pubblicati dall'uomo -. Indegno uccidere il proprio sangue per far del male a qualcuno! Ignobile pure da morto! E ora marcisci ovunque tu sia perché la pagherai cara, l'universo non dimentica». Gli fa eco Anastasia: «Schifoso potevi ucciderti solo» mentre Mauro gli augura di «bruciare all'inferno». Commenta Samuele: «Devi marcire bastardo maledetto». E ancora, l'odio non si placa: «E pensare che quelle anime innocenti ti chiamavano Papà - fa notare Daniele - invece eri un verme..! Nessun perdono per un gesto orribile. Vaga all inferno, maledetto».

Qualcuno esprime dolore per la mamma dei piccoli: «Che orrore che hai commesso - si legge tra i commenti -. Erano due angeli stupendi. Con che diritto! Quanta sofferenza. Prego perché Dio nella sua infinita bontà possa perdonarti ed alleviare il dolore infinito della loro povera madre». Marilena invece è incredula: «Come hai potuto accaniti sui tuoi bambini per vendicarti con tua moglie - dice -. Vi vedo belli e felici... Certamente la tua vendetta non poteva essere più dura». Paolo non usa mezzi termini, invece: «la vita è un dono inestimabile del nostro Re dei Re e tu l'hai sprecata in questo modo vile, togliendola anche a due angeli a due creature che avevano tutta la vita davanti a loro! Sei una merda, una schifezza di persona, e meriti veramente di andare all'inferno».

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Giugno 2020, 14:35

