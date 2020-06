Bambini uccisi dal padre a Lecco, la mamma agli inquirenti: «Mi fidavo di mio marito»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Giugno 2020, 14:21

ha mandato gli ultimi messaggi alla moglie poco prima di uccidere i figli., i due avevano scelto di separarsi, l'iter era appena iniziato e lui non aveva mai dato segni di insofferenza o c'erano stati problemi, tanto che lei stessa ha dichiarato agli inquirenti diI due si erano messi insieme quando erano giovanissimi, si conoscevano molto bene, almeno così cedeva la Fumagalli. Non temeva dunque per i propri figli Daniela, ma quei messaggi mandati in piena notte in cui l'ex l'accusava di aver distrutto la famiglia e le diceva che non avrebbe più rivisto Diego e Elena l'hanno messa subito in allerta facendole prendere l'auto da Gessate a Margno. Quando la donna è arrivata nella località di montagna, dove Bressi aveva trascorso la giornata con i gemellini, però per i 12enni non c'era più nulla da fare.Continunano le indagini degli inquirenti per capire se il gesto di Bressi sia stato premeditato o meno. Tutti e tre sarebbero dovuti tornare sabato mattina, ma quando la donna si è svegliata e ha letto i messaggi ha capito che qualcosa non andava. Ha provato a chiamare il marito e i figli, ma tutti e tre i cellulari suonavano a vuoto, spariti nel nulla.