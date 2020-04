Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 13:31

Le parole disu come sierano molto attese, ma restano. I bambini a scuola, i test sulla popolazione, le app: sono tutti temi che il Premier non ha toccato e sui quali ci si continuna ad interrogare per capire come potranno essere gestiti dopo il 4 maggio.Sullaè rimasto molto vago, il premier, secondo voci ufficiose pare confermata l'ipotesi che le scuole riaprano ormai a settembre. Conte ha ribadito gli sforzi della ministra Azzolina, ma non è entrato nel dettaglio su come le scuole ripartiranno il prossimo autunno. Qualche cenno è stato fatto alla maturità, si è parlato di esami che si svolgeranno in conferenza personale ma nulla di più.Nessun cenno ai. Sui primi non è stato fatta alcuna menzione, mentre i test sierologici dovrebbero partire dal prossimo 4 maggio ma non si sa né a chi, né come, né in quale modalità.Nessun cenno nemmeno allache dovrebbe essere basilare nella Fase2 per tracciare i movimenti e monitorare le persone eventualmente infette. Conte ha parlato di una informazione costante tra cittadini e ministeron al fine di limitare e arginare eventuali nuovi focolai, ma non ha fatto riferimento alla app.Un altro punto mancante è la gestione dei. Con la riapertura di molte attività e la chiusura delle scuole resta per molti genitori il problema su come gestire i figli. Per ora il presidente ha parlato di lunghi congedi parentali e bonus baby sitter, ma nello specifico non ha affrontato il problema.