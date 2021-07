Bambini morti schiacciati dal tetto di una ghiacciaia, oggi l'autopsia. Poi Tommaso e Michele potrannoe ssere sepolti

Sarà effettuato oggi l'esame esterno dei corpi di Tommaso e Michele, i due bimbi di 7 e 8 anni morti sabato sui Monti della Lessinia, dopodiché il magistrato incaricato dell'inchiesta darà il nulla osta per la loro sepoltura.

Nel frattempo, i carabinieri di Caprino Veronese ultimeranno la raccolta di particolari sull'incidente accaduto a Sant'Anna d'Alfaedo, prima di trasmettere gli atti, oggi, al pm Paolo Saccar. Al momento non sarebbero stati notificati avvisi di garanzia.

Com'è noto, i due piccoli sono stati travolti dalle lastre in pietra di un'antica ghiacciaia sopra la quale stavano giocando. Gli investigatori stanno attendendo disposizioni dal magistrato per sentire i proprietari della malga dov'è avvenuta la tragedia: sarebbero più d'uno, e quindi c'è da capire come procedere e quale persona sentire per la vicenda che ha dilaniato due famiglie. Sempre l'Arma dovrebbe sentire, dopo le famiglie delle due piccole vittime e degli altri due bambini rimasti feriti, altri gruppi di gitanti che si trovavano sul luogo. L'area è ancora sotto sequestro. L'Arma, in base alle disposizioni del magistrato, procederà eventualmente ad ascoltare nuovamente i familiari dei bambini in merito ai movimenti della giornata.

