Bambini in ginocchio, il messaggio per la ministra

Scuola, a Vo' applausi per Mattarella: "Ripartenza per l'intera società". Azzolina commossa Si torna a scuola dopo sei mesi di stop causa coronavirus : oltre 5,6 milioni di alunni riprendono oggi le leioni in classe. Dopo circa sei mesi - le lezioni non sono più state in presenza dal 5 marzo in tutta Italia, da due settimane prima in alcune regioni del Nord - torna a squillare la campanella nelle scuole italiane.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Settembre 2020, 19:17

