Bambine di 4 e 6 anni lasciate in auto sotto al sole nel parcheggio del supermercato

Lasciano le bimbe di 4 e 6 anni nel sedile posteriore dell'auto in pieno giorno, esposta al sole, nel parcheggio di un supermercato a Padova, per andare all'ufficio immigrazione. Le piccole piangevano disperate, quando qualcuno dei passanti ha chiamato le forze dell'ordine, che hanno subito fatto scendere dall'auto le due bimbe, impaurite ed accaldate, per poi cercare la mamma all'interno del negozio, con annunci all'interfono, ma non hanno ricevuto alcuna risposta. La donna, madre delle due bambine è stata poi rintracciata, insieme ad un'altra donna, la zia: entrambe sono state denunciate.

Incuranti del caldo





Le donne sono state denunciate per abbandono di minori, mentre le due bambine sono state medicate dal personale del 118 ma a parte arrossamenti e sudore erano in buone condizioni di salute.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Settembre 2022, 11:52

