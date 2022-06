Bambina di un anno precipita dal balcone di casa in centro a Brescia: è gravissima

Una bambina di un anno è precipitata dal balcone di casa in centro città a Brescia. La bambina, di origini straniere, era in casa con i genitori ed è stata trasportata in gravissime condizioni in ospedale dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione. Indaga la Polizia di Stato che al momento sta ricostruendo l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Secondo quanto ricostruito, a segnalare il drammatico accaduto sarebbero stati i familiari della bambin< che erano nell'abitazione, i quali avrebbero avvertito il rumore della caduta.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Giugno 2022, 23:17

