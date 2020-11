Cristel, 5 anni, scrive una lettera a Conte: «Non togliermi Babbo Natale e la Befana»

Una lettera speciale per il premier Giuseppe Conte, perché il Natale e l'Epifania siano salvate da un eventuale futuro lockdown: l'ha scritta una bambina di 5 anni, di nome Cristel, che vive a Verona, e l'ha pubblicata L'Arena, quotidiano del capoluogo scaligero. «Presidente Conte, mi faresti un favore? Se chiudi tutto puoi fare in modo che Babbo Natale, Santa Lucia e la Befana mi portino un regalino? Faresti un favore a me e a tutti i bambini buoni», scrive Cristel nella sua lettera, ripresa dall'agenzia ANSA.

La bambina lo scorso 22 ottobre è risultata positiva al Covid ed è rimasta in isolamento, lamentando ancora sintomi della malattia. La mamma, Giada Esposito, che ha reso nota la lettera a Conte, ha raccontato che la figlia adesso è negativa ma non ha ancora fatto ritorno a scuola. «Ma Cristel è spaventata da un nuovo lockdown - ha raccontato la madre -, continua a ripeterlo perché teme di non poter rivedere i suoi amici. E con l'avvicinarsi delle feste la bambina ha paura che che nemmeno Babbo Natale, Santa Lucia e la Befana possano spostarsi e venire a portare i regali». «Ha capito che è Conte che decide, così ha fatto un appello direttamente a lui», ha concluso la mamma di Cristel.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Novembre 2020, 12:50

